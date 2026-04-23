亀田気象予報士の季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」です。今回の映像は、です。例年より早めに見ごろを迎えています。昼もきれいですが、夜はまた違った風景が見られました。

藤の甘い香りが漂う、霧島市の和気公園。初夏を思わせるような陽気の中、23種類、およそ100本の藤の花が満開を迎えています。

このところ気温が高いせいか、例年より早めに見ごろを迎えています。

公園には連日多くの見物客が訪れ、鳥のさえずりを聞きながら、藤の花を楽しんでいました。

（訪れた人）「友達や犬と一緒に来れる場所があって、花を楽しめるのはすごくいい」

（訪れた人）「日本的な感じがする。しっとりした感じで」

（訪れた人）「子どもと一緒に写真をいっぱい撮ってもらって…」

暗闇に浮かび上がる藤の花

和気公園は夜も開放されていますが、ライトアップはありません。そこで、霧島市に許可を得て、撮影のためにライトアップさせていただきました。

昼間とはまた違った趣がありますよね。暗闇に藤の花が浮かび上がりました。

まるで紫色のシャワーを浴びているようにも感じる、和気公園の藤の花。今月末まで楽しめそうです。

なお、和気公園の周辺は、去年夏の集中豪雨からの復旧工事で片側通行も多く、昼間は渋滞が予想されます。時間に余裕をもってお出かけください。

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