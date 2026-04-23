超特急・柏木悠、暗めカラー衣装の登壇者の中で「ピンクパープルをねじ込ませていただきました」【プラダを着た悪魔２】
【モデルプレス＝2026/04/23】超特急の柏木悠が4月23日、都内で行われた映画「プラダを着た悪魔２」（5月1日公開）ジャパンプレミアイベントに登壇。
【写真】柏木悠、上裸で入浴ショット
笑顔を振りまきながら登場した柏木は、本作の好きなポイントを聞かれると「自信をつけてくれる作品だなと思いますし、背中を押してくれる、そんなところが好きだなと思います」とコメント。さらに衣装について「やはり皆さん、黒色というか、結構暗めな色だったので、今回は春らしく爽やかにピンクパープルをねじ込ませていただきました！」と説明した。
2006年に公開され、“働く女性のバイブル”として世界中を熱狂させた名作「プラダを着た悪魔」。ジャーナリストを夢見るアンディが、厳しく完璧主義なカリスマ編集長ミランダのもとで、自分を磨きながら成長していく姿は、“オシャレと仕事のモチベーション”として、今なお多くの人々に勇気を与え続けている。そして、その続編「プラダを着た悪魔２」が5月1日にアップグレードして帰ってくる。
ジャパンプレミアには柏木のほか、ジャパンアンバサダーのモモとサナ（TWICE）、プレミアゲストとして長谷川京子、山田優、三吉彩花、谷まりあ、RAN（MAZZEL）、せいら、インフルエンサーゲストのAMI・AYA、GYUTAE、井手上漠、江野沢愛美が登壇した。（modelpress編集部）
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【写真】柏木悠、上裸で入浴ショット
◆柏木悠、ピンクパープル衣装で登場
笑顔を振りまきながら登場した柏木は、本作の好きなポイントを聞かれると「自信をつけてくれる作品だなと思いますし、背中を押してくれる、そんなところが好きだなと思います」とコメント。さらに衣装について「やはり皆さん、黒色というか、結構暗めな色だったので、今回は春らしく爽やかにピンクパープルをねじ込ませていただきました！」と説明した。
◆「プラダを着た悪魔２」
2006年に公開され、“働く女性のバイブル”として世界中を熱狂させた名作「プラダを着た悪魔」。ジャーナリストを夢見るアンディが、厳しく完璧主義なカリスマ編集長ミランダのもとで、自分を磨きながら成長していく姿は、“オシャレと仕事のモチベーション”として、今なお多くの人々に勇気を与え続けている。そして、その続編「プラダを着た悪魔２」が5月1日にアップグレードして帰ってくる。
ジャパンプレミアには柏木のほか、ジャパンアンバサダーのモモとサナ（TWICE）、プレミアゲストとして長谷川京子、山田優、三吉彩花、谷まりあ、RAN（MAZZEL）、せいら、インフルエンサーゲストのAMI・AYA、GYUTAE、井手上漠、江野沢愛美が登壇した。（modelpress編集部）
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