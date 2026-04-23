福岡市役所の駐車場で23日、災害時用のトイレトレーラーがお披露目されました。

■中村安里記者

「トレーラーの中は広々とした空間です。個室なので、普段と変わらない安心感があります。」



洗浄便座なので、衛生面の不安も軽減しそうです。



福岡市はトイレトレーラーに加え、今後、市内すべての区にトイレカーを配備する予定です。

高島市長が強調したのが。



■高島市長

「TKB＝トイレ・キッチン・ベッド。避難する時の環境を整えることが、非常に大事だと言われています。」



TKBはトイレ、キッチン、ベッドの頭文字で、避難場所で整えるべき生活環境を指します。



トイレが不衛生だと、避難者が水分などを控えて我慢してしまいます。



キッチンがなければ、冷たい備蓄食料が食事の中心に。



ベッドがなければ、冷たい床で雑魚寝するなど、TKBが整っていなければ災害関連死につながりかねません。



■福岡市 地域防災課・真子嘉透 課長

「避難所では健康被害や災害関連死が課題となっていて、そのために快適な避難生活が必要になるので、TKBの取り組みを行っています。」



福岡市は取り組みの中で、避難所で温かい食事を提供できるよう、食品関連の企業や団体と協定を結んだほか、今年度は折りたたみ式簡易ベッドを各校区に30台ずつ配備することを決めています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年4月23日午後5時すぎ放送