秋田朝日放送

新スタジアムの整備が１つ前進です。およそ２カ月ぶりにブラウブリッツ秋田と県、秋田市による３者協議が開かれました。

３者協議にはブラウブリッツ秋田の担当者や県と秋田市のスポーツ振興課職員合わせて１２人が出席しました。協議再開を後押ししたのは、２１日に開かれた県政協議会での知事の発言でした。

【鈴木知事】

「クラブ側が呼びかけをして、それに県と市はのりますし支援も頑張ってやりましょうと、そういう形で私は考えています」

県として３者協議はブラウブリッツの呼びかけで始めたい姿勢を強調していました。ブラウブリッツがこれに反応する形で、３者協議が実現しました。

およそ１時間半の話し合いでは、市と県が合同で整備主体になることについて、ブラウブリッツ秋田から合意を得たということです。また、ブラウブリッツ秋田が民間資金調達として行っている募金活動について、およそ７００万円集まっていることが説明されました。

協議は冒頭のみ公開され、終了後、市が取材に応じました。

【秋田市スポーツ振興課 猿田実課長】

「難しい課題はあると思うのですけれどもまず３者で県とブラウブリッツと市と共同で汗かきながらしっかり協議をしていきたいと思っています」

３者協議は５月１４日にも行われる予定です。今後も協議を重ね、事業の規模や費用負担の割合など基本的な方針の合意を目指すということです。