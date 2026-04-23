【4月23日の契約情報まとめ】8名が自由交渉選手リスト入り…現役引退を表明する選手も

4月23日、Bリーグは自由交渉選手リストを更新し、契約満了となる8名を新たに公示した。

B3リーグ戦を11位で終えた湘南ユナイテッドBCは、平均18.0得点12.2リバウンドでダブルダブルを記録したジェイコブ・ポラコヴィッチや、14.6得点のアーネスト・ロスら主力を含む5名がリスト入りした。

また、同クラブに在籍した内田旦人は今シーズン限りでの現役引退を表明。東海大札幌高校から東海大学へ進学後、レバンガ北海道などB1クラブでもプレーした実績を持つシューティングガードは、29歳でキャリアに終止符を打った。

ヴィアティン三重からは、9.2得点を挙げた佐野悠星をはじめ、木村貴郎、田口岬の若手3選手が公示。この日リスト入りした8名はいずれも、B3所属クラブでレギュラーシーズンを終えた選手となった。

◆▼4月23日のBリーグ自由交渉選手リスト公示

内田旦人（湘南／契約満了）



加藤陸（湘南／契約満了）



星野零志（湘南／契約満了）



アーネスト・ロス（湘南／契約満了）



ジェイコブ・ポラコヴィッチ（湘南／契約満了）



木村貴郎（三重／契約満了）



佐野悠星（三重／契約満了）



田口岬（三重／契約満了）





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