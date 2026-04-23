SEKAI NO OWARIが、新マネージメント会社『株式会社S.U.N.S』を立ち上げることを発表した。

（関連：【動画あり】『THE CINEMA』の世界観を存分に感じられる映像も公開）

今年メジャーデビュー15周年を迎え、7月、8月にはドームツアーの開催も予定しているSEKAI NO OWARI。『株式会社S.U.N.S』は、メンバー自身の手によって設立された会社だ。4月30日をもって契約満了となる現マネージメント事務所から独立し、5月1日からは『株式会社S.U.N.S』として新たな体制のスタートとなる。

メンバーからのコメントでは、これまでの関係者の支援、応援してきたファンへの感謝を述べるとともに、「メジャーデビュー15周年を迎えるタイミングで、これからの自分達の生業と責任を自分達で背負いながら、より自由で、より創造的で、より刺激的な活動を新会社で行なっていく決意を固めた」とこれからの意気込みも語っている。

また、今年第1弾の新曲「Stella」のリリースが予定されていることも同時に公開した。

同楽曲は、ユニバーサルミュージック内で今年から新たに立ち上がった新邦楽レーベル『Capitol Records』からリリースされ、同レーベルからSEKAI NO OWARIが楽曲をリリースするのは初めてとなる。『Capitol Records』は『株式会社S.U.N.S』とパートナーシップを組み、SEKAI NO OWARIの全世界での活動をサポートする。なおシングルの詳細は後日発表となる。

さらに、本日より今年7月から開催される『DOME TOUR 2026「THE CINEMA」』のスペシャルティザー映像も本日4月23日正午に公開された。30秒の映像ながら『THE CINEMA』の世界観を存分に感じられる映像となっている。

SEKAI NO OWARI コメント（全文）

このたび、SEKAI NO OWARIのメンバーは4月30日の契約期間満了をもちまして、12年間お世話になりましたTOKYO FANTASYを離れ、5月1日より自分達のマネージメント新会社「株式会社S.U.N.S」を設立する事になりました。

ここまで私達を支えていただいた関係者の皆様、そして応援していただいているファンの皆様に心より感謝申し上げます。

今年、メジャーデビュー15周年を迎えるタイミングで、これからの自分達の生業と責任を自分達で背負いながら、より自由で、より創造的で、より刺激的な活動を新会社で行なっていく決意を固めました。この先、いろんな障壁もあるとは思いますが、メンバー4人を中心にしっかりと支え合い、乗り越えていこうと思います。

まずは7月に京セラドーム大阪、8月に東京ドームで皆さんにお会いする事を楽しみにしています。どうぞこれからも、今までと変わらないご支援と応援をよろしくお願いいたします。

SEKAI NO OWARI株式会社S.U.N.S スタッフ一同