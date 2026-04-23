3月にナント指揮官就任のハリル監督が辞任示唆「私は呪われているのかもしれない」
フランス・リーグアンのナントを率いる元日本代表監督のバヒド・ハリルホジッチ監督が、敵地でのパリSG戦敗戦後、自身の進退について言及した。仏『レキップ』が試合後会見の内容を伝えた。
ナントは22日の第26節延期分・パリSG戦に0-3で敗れ、リーグ戦4勝18敗8分の自動降格圏17位と苦戦。ハリル監督就任後も7試合未勝利と、残留争いの中で厳しい状況が続いている。
試合後、ハリルホジッチ監督は将来について問われると、「もしかしたら私は辞任するだろう」と述べ、シーズン終了後の自身の退任の可能性に踏み込む。3月にナントの指揮官に就任したばかりだが、就任以降も結果が伴わない現状を強く嘆いた。
「私が来て以来、すべてが我々に逆らっている。信じられないようなことばかりが起きている」。そう語る指揮官は短期間の間に不運が続いていると説明する。就任後の試合で負傷者の発生や不利な判定に泣かされたことに触れ、努力が結果に結びつかない現実への苦悩を吐露。「もしかしたら私は呪われているのかもしれない」と述べ、流れの悪さを象徴する言葉を口にした。
ハリル監督は、ナントの残留争いのなかで3月に約3年7か月ぶりとなる現場に復帰。直近の試合で判定に抗議したことで4試合ベンチ入り禁止となっており、パリSG戦はスタンドから敗戦を見届けていた。
「勝利があれば残留への希望が少しはあったかもしれない」とハリル監督の嘆きは続く。ナントは今シーズン残り4試合で、残留圏の16位まで勝ち点5差。「今日はそれ(降格)について話すことさえ難しい。とても悲しい。もし私が1か月早く就任していたら、状況は変わっていたかもしれない」と述べた。
ナントは22日の第26節延期分・パリSG戦に0-3で敗れ、リーグ戦4勝18敗8分の自動降格圏17位と苦戦。ハリル監督就任後も7試合未勝利と、残留争いの中で厳しい状況が続いている。
試合後、ハリルホジッチ監督は将来について問われると、「もしかしたら私は辞任するだろう」と述べ、シーズン終了後の自身の退任の可能性に踏み込む。3月にナントの指揮官に就任したばかりだが、就任以降も結果が伴わない現状を強く嘆いた。
ハリル監督は、ナントの残留争いのなかで3月に約3年7か月ぶりとなる現場に復帰。直近の試合で判定に抗議したことで4試合ベンチ入り禁止となっており、パリSG戦はスタンドから敗戦を見届けていた。
「勝利があれば残留への希望が少しはあったかもしれない」とハリル監督の嘆きは続く。ナントは今シーズン残り4試合で、残留圏の16位まで勝ち点5差。「今日はそれ(降格)について話すことさえ難しい。とても悲しい。もし私が1か月早く就任していたら、状況は変わっていたかもしれない」と述べた。