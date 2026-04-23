DOBERMAN INFINITYが、最新EP『PRESENT』を7月8日にリリース。あわせて、同EPのために撮り下ろされた、最新のアーティスト写真も公開した。

（関連：【映像あり】ライブツアー『DOBERMAN INFINITY LIVE TOUR 2026 “PRESENT”』ティザー映像）

同EPは、6月16日よりスタートするツアータイトルに紐付き、グループの現在＝PRESENTを表現した楽曲が集められた作品。昨年10月に配信リリースされ、現在『ジャンクSPORTS』（フジテレビ）の4月～6月期エンディングテーマに起用されている「Proud」のほか、「戯言」、「Once Again」、「Right Now」という新曲3曲を合わせた全4曲が収録される。

なかでも「Once Again」の音源は、今年のライブツアー『DOBERMAN INFINITY LIVE TOUR 2026 “PRESENT”』のティザー映像にサビ部分が使用されており、先行して一部試聴することができる。

なお同EPは、ツアー開催に先駆け6月5日に各種音楽配信サイトにて、全曲先行配信リリースされる予定だ。

また、初回盤には、昨年行われた結成10周年を締めくくるライブツアー『DOBERMAN INFINITY LIVE TOUR 2025 ThanX “D.X”』の最終公演の模様を収録。さらにファンからの多数の要望を受けて、ライブ内で実施されたメンバーへのサプライズ映像も収録される。

加えて、彼らにとっては初の試みとなる、数量限定のミュージックキーホルダーを発売する。こちらは全5種がランダムにて展開される予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）