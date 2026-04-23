庄内発の新たな名物になるのでしょうか。

【写真を見る】相撲部だった高校生が考案！ かまぼこで作ったプロテインバー「きんにくかまぼこ」 庄内発の新名物に？（山形）

魚で筋肉を鍛えることをコンセプトにした新たな商品を高校や大学、かまぼこ店が共同開発しきょう発表会が開かれました。

その商品がこちら。かまぼこで作ったプロテインバー「きんにくかまぼこ」です。

発案したのはきょう記者会見が開かれた加茂水産高校で以前、相撲部に所属していた高校生でした。

部活動前後にかまぼこを食べて筋肉を作ろうと思いつき、水産科食品系に在籍する生徒５人が去年の４月から構想を練ってきました。

そこに成分を解析する慶応義塾大学先端生命科学研究所や鶴岡市でかまぼこを生産する会社などが加わり今回商品化されました。

加茂水産高校 水産科食品系 渡邊由萌さん（３年生）「最初は味付けとか色々失敗してうまくできるか分からなかったが最終的にうまくできて良かった」

担当者によりますと原料として使われているスケトウダラのすり身にはタンパク質や必須アミノ酸などが豊富に含まれていて、脂質が少なく消化・吸収しやすく通常のかまぼこより筋肉を育てることに適しているということです。

■味は５種類！

味は試行錯誤の末、ココアナッツ、抹茶あずき、カルパッチョ、明太チーズ、しそカリ梅の５種類に決定したそうです。

加茂水産高校 水産科食品系 渡邊由萌さん（３年生）「運動の前後に食べてほしい、が若い人が魚を食べなくなっているので魚をあまり食べない人にもおいしく食べてほしいし、食欲があまりない時とか高齢者にもたくさん食べてほしい」

この「きんにくかまぼこ」は、来月１５日から鶴岡市内の道の駅やインターネットなどで販売されるという事です。