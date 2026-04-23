紫外線はもう始まってる？今から差がつく“大人のUVケア”本命３選
4月は気温よりも先に紫外線量が上がるタイミング。紫外線はすでにしっかり降り注いでいます。ここで対策を始めるかどうかで、夏の肌状態に大きな差がつくでしょう。だからこそ、きちんと「UVケアアイテム」を取り入れたいところ。そこで今回は、うるおい・ハリ・バリア機能まで同時にケアできる大人肌にフィットする優秀アイテムを厳選して紹介します。
スフレのような軽さで“守りながら整える”新感覚UVケア
インプレアの「ミルキースフレ UV」は、ふんわり軽いスフレタッチが特徴の日焼け止め美容液。ノンケミカルかつ低刺激処方ながら、きしみ感のないなめらかな使い心地が印象的です。
▲インプレア「ミルキースフレ UV」 SPF50+ PA++++ 30g ￥3,300（税込）※美容室専売品
新配合の「復元ゲル」により、肌に均一に密着して紫外線をしっかりブロック。さらにグルタチオンやビタミンCも配合されており、紫外線ダメージによるくすみケアまでカバーします。美容液成分70％配合という点も、大人肌にとっては見逃せません。
ハリまで仕込む。“コラーゲンケア発想”の高機能UVプロテクター
リサージの「UVプロテクター パーフェクトN」は、紫外線対策と同時にハリケアまで叶える１本。コラーゲンケア成分SPを新配合し、日中もスキンケアを続けているような感覚で使えます。
▲リサージ「UVプロテクター パーフェクトN」 50g SPF50++ PA++++ ￥3,630（税込）
ウォーターベース処方でみずみずしく広がり、肌なじみも抜群。さらに花粉などの微粒子汚れの付着を防ぐ機能も搭載されており、外的ストレスが気になる季節にも頼れる存在です。
敏感肌でも攻められる。“セラミド補修×UV防御”
キュレルの「スキンリペアUVセラム」は、セラミド機能成分によってバリア機能をサポートしながら紫外線を防ぐ設計。乾燥しやすい肌でも安心して使える処方です。
▲キュレル「スキンリペアUVセラム」 60g SPF50 PA+++ ￥2,200（税込）
UVカット成分をカプセル化することで、肌への負担を抑えつつしっかりガード。白浮きしにくく、塗り直しもストレスフリーなのでデイリー使いに最適です。メイク下地としてはもちろん、家族でシェアできる点も魅力です。
強くなってから始めるのでは遅いUVケア。春から積み重ねた人ほど、夏の肌に差が出ます。今回紹介したように、今のUVアイテムは「守る＋整える」が当たり前。自分の肌悩みに合う１本を選んで、今のうちから仕込んでおくことが、結果的にいちばん効率のいいエイジング対策になるでしょう。＜text＆photo：Chami＞
🌼「今から仕込む」が正解。紫外線本格化前に始めたい“シミ対策”美白ケア３選