17年前、大村市で内縁関係にあった女性を殺害したとされる事件で、無罪判決を受けた被告の控訴審の初公判が福岡高裁で開かれました。

検察側は証人尋問などを求めましたが高裁は「必要性がない」として却下。即日結審しました。

殺人の罪に問われ、1審の長崎地裁で無罪判決となった住所不定・無職の馬場 恒典被告(75)。

起訴状などによりますと馬場被告は2009年、大村市の当時の自宅で、内縁関係にあった松永 千賀子さんの頭を鈍器のようなもので複数回殴って殺害したとされています。

8年前、松永さんの遺体が諫早市多良見町の倉庫で見つかり、馬場被告は2023年に殺人の罪で起訴されましたが裁判で一貫して無罪を主張。

1審の長崎地裁は、去年9月、判決で、「被告が殺害に何らかの形態で関与した疑いは濃厚」としながらも、犯行日時が特定されず、凶器も発見できていないことなどから「実行犯と認定するには合理的な疑いが残る」として馬場被告の無罪を言い渡しました。

福岡高裁で開かれた控訴審の初公判で検察側は、新たな証拠調べや証人尋問などを求めましたが高裁は「必要性がない」として却下。

一方、弁護側は「1審の判断を覆す理由はない」として無罪を改めて主張しました。

裁判は23日に結審し、判決は12月15日に言い渡されます。