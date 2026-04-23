KEY TO LIT・猪狩蒼弥が、4月21日放送の『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』（フジテレビ系）で、番組に不満を爆発させ、話題となっている。

「この日は、流行に敏感だと自負するおじさん3人が令和女子の常識を調査するという企画がおこなわれました。ブラックマヨネーズ・小杉竜一さん、錦鯉・長谷川雅紀さん、俳優の高橋克実さんが、最新ブームや流行語にまつわるクイズに挑戦。

さらに、トレンドを生み出している現場に実際に繰り出し、体験するといったロケVTRも流れました」（芸能記者）

“2時間生放送のバラエティ” で話題の同番組。だがこの日、スタジオの尺はすべて合わせても20分ほどだったという。

「ときどきスタジオに降りて感想トークを挟んだり、MCのメイプル超合金・カズレーザーさん、ニューヨークを交えたクイズもありましたが、ほとんどがロケVTRでした。“今一番ホットな話題を調査” というコンセプトですが、正直どこが “今” なのかわかりづらい内容でしたね」（同）

おじさんが答えられないさまを笑うという狙いだったのだろうが、その様子をスタジオで見ていたゲストの猪狩には耐えられなかったようだ。

「番組エンディング、コメントを求められた猪狩さんは『時間返してください。1ミリも実りのない時間でした。マジで何を見せられたのかわかりませんでした』と一刀両断。ゲスト出演者からの異例の “クレーム” でした」（同前）

だが、この “ぶっちゃけ” に視聴者はむしろ共感したようだ。Xでは、

《ゲストさんはせっかく出てるのに何かしないの？ワイプに映るだけ？》

《わざわざ生放送で編集したおじさん達のVTRをスタジオで見る必要あるか？ ホント迷走中というか。ワンクール持たないよ、きっと》

などと不満が噴出。さらに、もう1人のゲスト・M!LK・塩崎太智の “扱い” にも苦言が寄せられた。

「塩崎さんは、おじさんたちが答えるクイズにグループの楽曲がからんでいたため、多少トークする出番はありましたが、それもごくわずか。猪狩さん同様、スタジオでVTRを見守るだけの時間が大半でした」（同）

そのため、《超若手のバラエティスター候補生2人をこんなに無駄遣いしてる番組他にないよな…》といった声もあがっている。芸能プロ関係者がこう語る。

「先週14日放送の同番組の個人視聴率は1.4％（ビデオリサーチ調べ、関東／以下同）。これは13日から19日までのフジテレビのゴールデンタイムで、最低レベルの数字です。

23日配信の『WEB女性自身』では、すでに10月改編での打ち切りを視野に検討会を開く方針と報じられましたが、それまでもつかどうか。企画を大幅に変え、生放送をやめ、ロケVTR中心のバラエティなどになることも考えられます」

視聴者の不満ばかりが浮き彫りとなった今回の放送。数字が取れない原因こそ、いちばん “超調査” したほうが……。