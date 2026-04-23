4月23日までに、女優の杏が自身のInstagramを更新。40歳の誕生日を迎えたことを報告し、その近影が話題となっている。

杏は、《4月14日、誕生日でした！！》と綴り、自身の誕生日を迎えたことを報告。《40という節目の年…友人たちがサプライズで？！盛大にお祝いしてくれました！！》と賑やかなバースデーだったことを明かし、バースデーケーキを前にした写真を添えた。

「杏さんの後ろには、『40』という数字の大きな金色のバルーンが飾られていました。笑顔の杏さんはメガネをかけたすっぴん姿。髪は後ろで一つにまとめ、グレーのTシャツを着た飾らない装いでした」（芸能プロ関係者）

ケーキには40の数字とともに、杏が住むフランスの国旗をイメージしたドレス姿の彼女をデザインしたアイシングクッキーなどが豪華にデコレーションされていた。多くの人の愛に包まれたお祝いだったことが見て取れる。コメント欄には祝福のコメントとともに、40歳とは思えぬ若々しさに驚きの声が殺到した。

《40？！全然40に見えない》

《まだ40！？まだまだ若い》

《飾らない感じがまた親近感》

杏は2001年に15歳でモデルデビュー後、2007年に女優デビューを果たした。その後はパリコレ出演や数々のテレビドラマ、映画に出演。今や“大物”の域だが、偉ぶらない自然体の姿には共感を覚えるファンが多い。

そんな杏も、今に至るまでの道のりは平坦ではなかったようだ。前出の芸能プロ関係者が語る。

「杏さんは、2015年に俳優の東出昌大さんと結婚。3人の子供をもうけましたが、2020年に東出さんの不倫が発覚したことで離婚しました。3人の子供の親権は杏さんが持ち、2022年からは子供とともにフランスへ移住。カルチャーショックを抱えながらも、外国での子育てと仕事を両立してきました」

そんなフランスでの生活について、彼女は自身のYouTubeチャンネル『杏/Anne Tokyo』を通じて発信している。

「飾らない姿はそのままですが、一方、決めるときには決めるのも彼女のスタイル。2025年7月には、老舗高級ジュエリーブランド『Chaumet』のイベントに参加したことを報告。Instagramに上げた写真には、黒のタイトロングドレスを身にまとった杏さんとともに、海外の名だたるセレブたちがズラリ。世界のスターと並んでも平静を保った姿は印象的でした。杏さんも世界を股にかけるスーパーウーマンの一人という立ち位置になりつつあります」（前出・芸能プロ関係者）

今後は映画祭などの国際イベントで常連になるかもしれない。