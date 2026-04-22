“食事制限”と“食べ方改善”、やせやすいのはどっち？大人世代の“食習慣の分かれ目”
食べる量を減らしているのに、思うように体重が落ちない。そんな経験はありませんか？一方で、しっかり食べているように見えるのに、体型をキープしている人もいます。その違いを分けているのは、“どれだけ食べるか”ではなく“どう食べるか”。食事制限と食べ方改善、どちらも間違いではないからこそ、その選び方が結果に影響します。
食事制限は“コントロールしやすい”反面、負担も出やすい
食べる量を減らす食事制限は、変化を感じやすい方法。摂取エネルギーを抑えることで、短期間でも体重に変化が出やすく、「やれば結果が出る」という分かりやすさがあります。
▲食事量をコントロールしやすい一方で、満足感とのバランスがポイントに
ただし、制限が強くなるほど空腹感やストレスが積み重なりやすく、続ける難しさも出てくるもの。整った食事でも量を抑える状態が続くと、気持ちの余裕が持ちにくくなることもあります。
食べ方の改善は“変化は緩やか”でも安定しやすい
一方で、食べ方の改善は急激な変化は出にくいものの、日常に取り入れやすく、続けやすい方法です。食事のバランスやタイミングを整えることで、無理なく体の状態を保ちやすくなります。
▲バランスよく食べることで満足感が得られ、無理なく続けやすい食習慣に
しっかり食べることで満足感が得られ、結果として間食や食べ過ぎを防ぎやすくなるのも特徴。変化は穏やかでも、長く続けることで安定した状態につながります。
“どちらが正解か”ではなく“どちらを続けられるか”
食事制限と食べ方改善は、どちらか一方が正解というものではありません。短期的に整えたいときは制限が有効な場合もあり、日常的に維持したい場合は食べ方の見直しが向いていることもあります。大切なのは、“自分が無理なく続けられるかどうか”です。
食事を減らすことだけに意識を向けるのではなく、どう食事の仕方を整えるかを考える。その積み重ねが、無理のない変化をつくります。自分に合った食習慣を見つけることが、続けられるダイエットへの近道です。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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