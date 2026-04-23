◆尼崎市長旗・兵庫県知事杯・神戸みなと杯争奪 第４３回阪神あわじ大会（１１、１２日・淡路佐野運動公園野球場ほか） ▽中学生の部・準々決勝 生石ボーイズ６―１０西淀ボーイズ

「尼崎市長旗・兵庫県知事杯・神戸みなと杯争奪 第４３回阪神あわじ大会」は、１２日までに４強が決まった。西淀ボーイズ、池田ボーイズ（ともに大阪北支部）、京田辺ボーイズ（京都府支部）などが進出。ホストチームでは、兵庫西宮ボーイズ（兵庫県東支部）が８強入りで意地を見せた。

終盤の攻勢で西淀ボーイズが準決勝進出を決めた。西淀は３回戦で４回まで２点止まり。「みんな気持ちが入り切っていなかった」（清水主将）なか、代打・西井がチームに気合を注入した。５回に２点を加えてなお２死二、三塁。左中間へ２点二塁打した。

「ここで打たないと次はないと思った。気持ち良かった」。腰の負傷明けから調子が上がらず、先発を外れていた男が意地を見せた。目が覚めた打線が６、７回にも追加点。終わってみれば９得点で快勝した。

前日の２回戦に続き先発した庄司は、打線が活性化するまで４回無失点の好投。「昨日悪かったところを修正して、絶対に抑えると気持ちも強くいった」とうなずいた。

準々決勝は５点リードを一時ひっくり返されたが５回、４番で先発起用された西井のタイムリーなどで４点を奪い逆転勝利。清水は「弱いと言われてきたチーム。ここからが下克上」と現世代の初タイトルをにらんだ。