随時掲載の新企画「頑張れ！ボーイズリーガー」の第２弾は兵庫大久保ボーイズ（兵庫県西支部）を紹介する。

兵庫大久保のスローガンは「一を大事に」。元ＤｅＮＡベイスターズの大原監督は「キャッチボールの１球目、１打席目、投球練習の１投目、リードの１歩目、スタートの１歩目、第一印象…、全部において『１』は大事」と選手に語りかける。

練習は主に土日。平日練習はないが、チーム拠点のバッティングセンターで個々が自主練習する。グラウンドでは守備に時間をかけることも多い。５人の３年生と、１８人の２年生が支え合い「元気があって、声もしっかり出ている」と堤主将。３年生の上田も「遊ぶ時は遊ぶ、やる時はやる。メリハリのあるチーム」と緩急ある点が特徴だ。

背番号１の小林怜は、内外角のコースに投げる事を現在心掛け、目標は「信頼できる投手になること」。低めの球を打てるように「縦振り」を練習中の上田は「少しずつ進歩しているので続けたい」。堤は「本塁打１０本以上」と励んでいる。

昨年は春夏とも、全国大会支部予選で初戦敗退。今春は準決勝で敗れた。大原監督は「勝つことは大事。だが、それよりもたくさん失敗を経験して学び、次に生かせたら、そのミスは良かったことになる。ミスしたら次はしないように、繰り返して成長するのが子供だと思う」と育成を主眼に置く。小さな一歩目を、いつも見つめながら。