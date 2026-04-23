東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。23日は冷たい雨の一日となりましたが、24日は晴れ間が戻りそうです。



【24日の天気】

朝から晴れて、天気の崩れはなさそうです。今週は雨や黄砂で洗濯物が外に干せませんでしたが、安心して外干しができそうです。



【24日の気温】

最低気温は15℃前後で、朝の冷え込みは弱いでしょう。最高気温は21℃ほどですが、福岡は冷たい北風が強く吹く時間があるので、昼間も羽織り物があると安心です。





【大型連休の天気】早い方は今週末からいよいよゴールデンウィーク、そろそろ天気が気になるころだと思います。そこで今回は、ゴールデンウィークの天気を全てお見せしたいと思います。土曜日以降の福岡は、しばらく晴れる日が続きそうです。ただ、5月に入ると雲の多い日が増えて、連休後半ほど雨が降りやすくなる見通しです。最高気温は25℃前後の日が多く、半袖が活躍するようなゴールデンウィークとなりそうです。福岡は雨の日が少ない見通しですが、全国各地はどうでしょうか。札幌、東京、大阪、那覇の天気をまとめてみました。【4都市の天気】まずは札幌からです。29日の昭和の日前後で、雨の降る日がありそうです。ただ、その後は晴れる日が続き、ゴールデンウィークの期間中、一番晴れるのは札幌かもしれません。気温は20℃に達する日もあり、この時期としてはかなり高くなりそうです。続いて東京です。東京も4月末にかけて雨が降る日があり、終盤も雨が降る日が続く可能性があります。まだ信頼度は低いものの、終盤ほど天気が悪くなる傾向がありそうです。気温は25℃前後と、福岡とほぼ同じくらいの予想です。続いて大阪です。大阪も5月に入ると雨の日が多くなる見通しです。気温は25℃前後の予想で、こちらも夏日となる日がありそうです。最後に那覇です。那覇は曇りがちの天気が続き、晴れる日はほとんどなさそうです。というのも、沖縄は5月上旬に梅雨入りを迎えるので、この時期は天気がぐずつきやすくなります。また、気温も30℃近くまで上がり、真夏日となる日が出るかもしれません。ということで、今回は全国各地のゴールデンウィークの天気をお伝えしましたが、まだ1週間ほど先ではあるので、予報が変わる可能性が大いにあります。ですので、また来週、最新の情報をお伝えしようと思います。※FBS福岡放送めんたいワイド2026年4月23日午後