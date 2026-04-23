【バンコク＝佐藤友紀】ミャンマーの前国軍最高司令官で１０日に親軍政権を発足させたミン・アウン・フライン大統領は２２日、タイのシハサック・プアンゲッゲオ外相と会談し、拘束中の民主化運動指導者アウン・サン・スー・チー氏の今後について、「良い措置を検討している」と話した。

タイ外務省によると、ミン・アウン・フライン氏はスー・チー氏について「手厚く世話されている」とも話したが、スー・チー氏の居場所については明かさなかったという。

２０２１年の国軍によるクーデター以降、ミャンマーは欧米などによる制裁で経済的に困窮している。欧米諸国はスー・チー氏の解放を求めており、ミン・アウン・フライン氏はスー・チー氏を「外交カード」にすることで制裁解除や投資増を図る考えがあるとみられる。

一方、シハサック外相は会談で、ミャンマーとの経済関係を強化するとともに、国軍関係者の出席が拒否されているミャンマーの東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）の会議への復帰をタイが支援する考えも示した。

スー・チー氏はクーデターの際、当時のウィン・ミン大統領とともに拘束された。ウィン・ミン氏は１７日に恩赦の一環で解放されたが、計２７年の刑期が科されているスー・チー氏は残りの刑期の一部が短縮されるにとどまった。