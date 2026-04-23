MUZIGAE MANSION（ムジゲマンション）が2026年4月18日（土）より、「ステインヌードメッシュクッション」と「ティンティッドリップバーム」を、ロフト・@cosme TOKYO／OSAKA／NAGOYAにて先行発売した。

■ベース＆リップが新登場

「ステインヌードメッシュクッション」は、綿密なカラー設計により、明るさだけに頼らない自然な肌トーンを演出。

メッシュ構造による均一な密着感で、薄膜ながら気になる部分をカバーし、素肌の美しさを引き立てる仕上がりへ導く。

一方「ティンティッドリップバーム」は、保湿力と発色を兼ね備えたティントタイプのリップバーム。

なめらかに伸び広がり、ムラになりにくい使用感で、透け感のあるナチュラルな色づきを叶える。長時間美しい発色をキープしながら、うるおい感のある唇へ導く設計となっている。

■商品情報

GLCジャパン株式会社

ステインヌードメッシュクッション2,530円（税込）全3色（オンラインでは全5色展開）

ティンティッドリップバーム2,530円（税込）全4色（オンラインでは全8色展開）