Duran Duranが、新曲「Free to Love (feat. Nile Rodgers)」を配信リリース。あわせて、本楽曲のMVも公開された。

（関連：【映像あり】Duran Duran、新曲「Free to Love (feat. Nile Rodgers)」MV）

2026年初の新曲となる本楽曲は、長年のコラボレーターであるナイル・ロジャースがフィーチャリング参加するとともに共作を担当。高揚感溢れるエネルギーで満たされ、多幸感に包まれたグルーブが渦巻く一曲に。また、ダンスフロアを意識したサイバーファンク調のサウンドに、分断された世界における前向きで開放的な愛のメッセージが込められている。

Duran Duranとナイル・ロジャースのコラボレーションは、40年以上前にリリースされたシングル「The Reflex」のリミックスから始まった。「Free To Love」は、両者による最新のコラボレーション楽曲となる。

リードシンガーのサイモン・ル・ボンは「“Free To Love”は、2020年代のディスコチューン。アップビートの速いテンポの曲で、自由について歌われています。現代社会を憎む代わりに、愛することがテーマです。それこそ私たちに今必要なもの。“自由を！愛する自由を手に入れましょう！”」とコメントしている。

キーボード奏者のニック・ローズは「ナイル（・ロジャース）と楽器を持って演奏する度に、彼の生み出すエネルギーに街全体が明るく照らされます。音楽は善の力であり、世界にポジティブなエネルギーをもたらすもの、という信念を私たちは共有しています。“Free To Love”は、平和と希望、そして相互理解が広まることを願った、全ての人々に対する私たちの呼びかけです。自由のアンセムです。自由は私たちにとって最も貴重な財産であり、あらゆる場所の誰もが真に自由に享受できるべきもの。“Free To Love”が伝えるメッセージはシンプルです。自由と愛より大切なものはない。今の世界にとって間違いなくその両方がもっと多く必要です」と語っている。

さらに、ナイル・ロジャースは「真の愛は自由であり、無条件なもの。私がデュラン・デュランに抱く愛、そして私たちが共に作り上げてきた音楽の真髄は、楽曲に込められた最も深い意味をもつ愛を共有してきたからです。外の世界がどれほど混乱していても、スタジオ内の私たちは自由に、平和を愛することができるのです」と述べている。

あわせて公開されたMVは、ジョナス・アカーランドが監督を務め、ビー・アカーランドがスタイリングを担当。英国のラジオパーソナリティであるクララ・アムフォがDuran Duranを紹介した後、『トップ・オブ・ザ・ポップス』風のセットでバンドがパフォーマンスを披露する構成となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）