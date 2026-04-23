山形のＰＲに関する話題です。

【写真を見る】"2時間ドラマの帝王"が山形県の"福"知事に！ 俳優・船越英一郎さんが山形の魅力をPRする役職に！ 船越さんに気になることを直撃！（山形）

こちら、テレビでもおなじみ俳優・船越英一郎さんです。「２時間ドラマの帝王」と呼ばれるなど山形でも知名度のある名俳優です。

そんな船越さんが、きょう、山形の魅力をＰＲする重要な役職に就任しました。





午後４時。颯爽とスーツ姿で現れた船越英一郎さん。長身でスラッとされていて、吉村知事も顔がほころびます。

そんな中、知事から交付されたのが辞令書。船越さんは「副」知事、ではなく、

山形のＰＲを担う特命の「福」知事に任命されました。

船越さん、実は２０１５年に「つや姫大使」に就任し、ハワイでつや姫を広めるなど山形のＰＲに力を発揮されていたんです。

「良い役職をありがとうございます」と御礼を言うなど、和やかな任命式となりました。

■「山形のファン度は相当なもの」

そして、辞令交付の後は、「福知事」就任の記者会見も行われました。

船越英一郎さん「やまがた愛、山形のファン度は相当なものだと、これだけは自負している。この熱量でみなさんに広く山形の魅力を発信していければ」

肘折温泉の魅力を熱く語るなど 山形ファンを体現する船越福知事。初仕事として、早速さくらんぼ園に足を運んできたそうです。

■船越さんに気になることを直撃

矢野秀樹アナウンサー「福知事として追いかけたいテーマは？」

船越英一郎さん「山形の中では当たり前、日本全国区ではそうだったのというようなことを追いかけられたら。例えば、僕はジンギスカンが好き。山形が発祥かもしれないという説がある。蔵王が実は発祥なんじゃないか。ちょっとミステリーっぽい。これを深堀してみたい」

Ｙｏｕｔｕｂｅチャンネルを立ち上げ、山形の魅力を発信していきたいということです。

「感謝」の気持ちを原動力に、様々なことに挑戦し続ける船越福知事。山形のＰＲに期待が高まります！