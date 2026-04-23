「注視している」かつて森保ジャパン相手にゴール！ アジアの21歳新星にJクラブが関心と現地報道。移籍には賛否の声「大きな一歩になる」「適応するのは容易ではない」

「注視している」かつて森保ジャパン相手にゴール！ アジアの21歳新星にJクラブが関心と現地報道。移籍には賛否の声「大きな一歩になる」「適応するのは容易ではない」