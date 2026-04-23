「ちいかわファン絶対舐められてる」ちいかわパークに新商品登場も「購買意欲を削いで何がしたいんだろう」の声
ちいかわパーク公式X（旧Twitter）は4月22日に投稿を更新。新商品「ちいかわパーク ライティングマスコット」の登場を発表しました。
【写真】かわいいライティングマスコット
コメントでは、「全種揃わないなら、値引きもされてないBOX販売の意味あるのかな。ただの単品×8では？ 揃うからこそ高くてもBOXで…と思うのに、購買意欲を削いで何がしたいんだろう」「コンプリートBOX作って欲しかったです。この金額払って揃わなかったら辛い」「この値段でランダムはねーわ」「ちいかわファン絶対舐められてるよね」「往復の新幹線代と入場料込みで考えるとお高級すぎるランダム」など、ランダム入りという点に対して批判の声が多く上がりました。
(文:All About ニュース編集部)
【写真】かわいいライティングマスコット
「お高級すぎるランダム」同アカウントは「ちいかわパーク 新商品情報。4月24日（金）より登場 ちいかわパーク ライティングマスコット【単品】1,430円（税込） 【BOX】11,440円（税込） 旗を持ったちいかわたちが光る、かわいいライト ボールチェーンつきで、いっしょにお出かけ」とつづり、写真4枚を載せています。ちいかわキャラクターのマスコットが光る様子や、バッグに付けた写真などです。ただし、「全8種ランダム」で「1BOX 8個入」とのことですが、「全種そろわない場合」もあるようです。
グッズ品切れ情報も“ちいかわの世界に入り込める” 体験型施設「ちいかわパーク」についての情報を日々発信している同アカウント。同日の別投稿では、「蓄光Tシャツ 光るうさぎ ブラック L」「Tシャツ 集合 ホワイト M」などのグッズの品切れをお知らせしています。同パークに足を運ぶ前に、チェックしておきたいですね。
(文:All About ニュース編集部)