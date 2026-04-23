2026年4月24日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月24日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
周囲の影響を受けやすいかも。悪い影響は避ける心構えを。
意地を張ると周囲と衝突しそう。ソフトな態度を心掛けて。
家族に面倒な用事を頼まれそうな日。快くOKしたいもの。
他人を見返すチャンスが到来。ひそかに頑張ってみよう。
周囲を無視した言動はトラブルのもと。みんなに合わせよう。
コツコツ貯めたお金が思わぬ額に。ほしいものを買うチャンス！
友達と近場に出掛けてみて。友情も深まり、ツキに恵まれそう。
得意分野に熱を入れよう。投資すれば将来的にもプラス。
私用と友人との約束がバッティング。両方を実行する努力をしてみて。
大きな幸運あり。会合やパーティーには迷わず参加しよう。
価値観ピッタリの人に出会えそう。親友になれる予感が。
友達づくりがうまくいきそう。いろんな場所へ顔を出してみて。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
周囲の影響を受けやすいかも。悪い影響は避ける心構えを。
11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
意地を張ると周囲と衝突しそう。ソフトな態度を心掛けて。
10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
家族に面倒な用事を頼まれそうな日。快くOKしたいもの。
9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
他人を見返すチャンスが到来。ひそかに頑張ってみよう。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
周囲を無視した言動はトラブルのもと。みんなに合わせよう。
7位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
コツコツ貯めたお金が思わぬ額に。ほしいものを買うチャンス！
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
友達と近場に出掛けてみて。友情も深まり、ツキに恵まれそう。
5位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
得意分野に熱を入れよう。投資すれば将来的にもプラス。
4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
私用と友人との約束がバッティング。両方を実行する努力をしてみて。
3位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
大きな幸運あり。会合やパーティーには迷わず参加しよう。
2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
価値観ピッタリの人に出会えそう。親友になれる予感が。
1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
友達づくりがうまくいきそう。いろんな場所へ顔を出してみて。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)