【脳トレ】解けたら爽快！ 「996×996」を一瞬で解く裏ワザは？ 「1,000」を基準にして……
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
キリの良い数字に上手く変換できれば、すぐに解ける問題です。まずは1分以内に正解へたどり着けるか挑戦してみましょう！
996 × 996 = □
ヒント：996を「1,000 - 4」と置き換えてみてください。展開公式「(a - b)² = a² - 2ab + b²」が大きな武器になりますよ！
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▼解説
この問題は「1,000」を基準にして、数学の展開公式を活用するのがスマートな解き方です。
996 × 996 の計算方法：
1. 996を (1,000 - 4) と考える
2. 1,000の2乗を計算する（ 1,000 × 1,000 = 1,000,000 ）
3. 2 × 1,000 × 4 を計算する（ 2,000 × 4 = 8,000 ）
4. 4の2乗を計算する（ 4 × 4 = 16 ）
5. 公式に当てはめて計算する（ 1,000,000 - 8,000 + 16 = 992,016 ）
このように、一見気が遠くなるような大きな数字の計算も、キリの良い数字を基準に変換して考えるのが脳トレの鍵です。筆算するよりずっと早く、すっきり解ける快感を味わえますね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
キリの良い数字に上手く変換できれば、すぐに解ける問題です。まずは1分以内に正解へたどり着けるか挑戦してみましょう！
問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
996 × 996 = □
ヒント：996を「1,000 - 4」と置き換えてみてください。展開公式「(a - b)² = a² - 2ab + b²」が大きな武器になりますよ！
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正解：992,016正解は「992,016」でした。
▼解説
この問題は「1,000」を基準にして、数学の展開公式を活用するのがスマートな解き方です。
996 × 996 の計算方法：
1. 996を (1,000 - 4) と考える
2. 1,000の2乗を計算する（ 1,000 × 1,000 = 1,000,000 ）
3. 2 × 1,000 × 4 を計算する（ 2,000 × 4 = 8,000 ）
4. 4の2乗を計算する（ 4 × 4 = 16 ）
5. 公式に当てはめて計算する（ 1,000,000 - 8,000 + 16 = 992,016 ）
このように、一見気が遠くなるような大きな数字の計算も、キリの良い数字を基準に変換して考えるのが脳トレの鍵です。筆算するよりずっと早く、すっきり解ける快感を味わえますね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)