タレントの鈴木奈々さんは4月23日、自身のInstagramを更新。自分のために作った手作り弁当を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：鈴木奈々さん公式Instagramより）

写真拡大

タレントの鈴木奈々さんは4月23日、自身のInstagramを更新。自分のために作った手作り弁当を披露しました。

【写真】鈴木奈々の彩り豊かな手作り弁当

「お料理お上手ですね」

鈴木さんは「おはようございます。自分にお弁当作りました」とつづり、写真を1枚公開。白いお弁当箱に彩り豊かなおかずがぎっしりと詰められています。パンダの箸置きが添えられるなど、見た目にも楽しい仕上がりです。

献立については「豚バラ肉を黄金のタレで炒めて、甘い卵焼きとウインナーとブロッコリー。大好きなコーンクリームコロッケにしました」と、紹介。また「最近お弁当作りにハマってます！毎日お子さんに作ってるママパパは大変ですよね。毎日本当にお疲れ様です」と、日々お弁当を作る人たちへのねぎらいの言葉も添えています。

コメントでは「お弁当美味しそう」「美味しそう」「お料理お上手ですね」「こういうお弁当最高です」「俺にも作って欲しいわぁ〜」「箸置きのパンダ君可愛い〜」などの声が寄せられました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。

バレンタインには手作りチョコも披露

たびたび手料理を公開している鈴木さん。2月14日には「つばさちゃん家でバレンタインチョコ作りました」とつづり、モデルの益若つばささんとチョコレート作りを楽しむ様子を披露しました。完成したチョコの写真も公開しており、とてもおいしそうです。今後の投稿も楽しみですね。(文:五六七 八千代)