「こういうお弁当最高」鈴木奈々、彩り豊かな“自分への手作り弁当”を披露！「美味しそう」「お上手」
タレントの鈴木奈々さんは4月23日、自身のInstagramを更新。自分のために作った手作り弁当を披露しました。
【写真】鈴木奈々の彩り豊かな手作り弁当
献立については「豚バラ肉を黄金のタレで炒めて、甘い卵焼きとウインナーとブロッコリー。大好きなコーンクリームコロッケにしました」と、紹介。また「最近お弁当作りにハマってます！毎日お子さんに作ってるママパパは大変ですよね。毎日本当にお疲れ様です」と、日々お弁当を作る人たちへのねぎらいの言葉も添えています。
コメントでは「お弁当美味しそう」「美味しそう」「お料理お上手ですね」「こういうお弁当最高です」「俺にも作って欲しいわぁ〜」「箸置きのパンダ君可愛い〜」などの声が寄せられました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
【写真】鈴木奈々の彩り豊かな手作り弁当
「お料理お上手ですね」鈴木さんは「おはようございます。自分にお弁当作りました」とつづり、写真を1枚公開。白いお弁当箱に彩り豊かなおかずがぎっしりと詰められています。パンダの箸置きが添えられるなど、見た目にも楽しい仕上がりです。
献立については「豚バラ肉を黄金のタレで炒めて、甘い卵焼きとウインナーとブロッコリー。大好きなコーンクリームコロッケにしました」と、紹介。また「最近お弁当作りにハマってます！毎日お子さんに作ってるママパパは大変ですよね。毎日本当にお疲れ様です」と、日々お弁当を作る人たちへのねぎらいの言葉も添えています。