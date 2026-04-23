◇ア・リーグ マリナーズ5―4アスレチックス（2026年4月22日 シアトル）

ユニホームでキャッチ！と思いきや安打に――。

アスレチックスの初回の攻撃で、めったにお目にかかれない珍プレーが起きた。

無死一、三塁で3番コルテスがマリナーズの投手ギルバートを強襲する強烈なライナーを放った。

危ない！と思った次の瞬間、ボールが消えてしまう。ギルバートも体を回転させながら行方を捜すが、なんとボールはボタンの間からユニホームの中に入り込んでいた。

「あまりにもあっという間の出来事だったので、何が起こったのか分からなかった」。右腕はユニホームの中に手を突っ込んでボールを引っ張り出した。グラウンドには落ちていない。判定は「投直」でアウトかと思いきや、これが安打になった。

球審はボールがユニホームの中に入ったことに気付くと、すぐにタイムを宣告。プレーを中断した。MLB審判マニュアルのルール解釈に基づいた処置で、打球または送球が選手またはコーチのユニフォームの中に入った場合、プレーは無効となる。

走者の配置は審判の裁量に委ねられるといい、この場合は安打と判断された。

ギルバートは「ルールを知らなかった。最初は捕球できてラッキーだと思ったけど、どうやら捕球じゃなかったようだね」と振りかえった。ちなみに右腕は腹部に打撲を負ったが、降板せずにそのまま続投した。