岩手県大槌町の2カ所で発生した山林火災は、延焼を続けています。現場から中継です。

2カ所のうち、より広範囲に燃え広がっている大槌町の吉里吉里地区にきています。現場は焦げ臭いにおいが漂っています。

そして、うしろの山林で火災が続いています。日が落ちて、赤い炎がよく見えるようになってきました。赤い炎が激しく上がっている様子がわかります。

23日午後から現場で取材を始めたのですが、高速道路のインターチェンジを降りると町のいたるところが通行止めになっていました。

そして、住民の方が、山の方を心配そうに見つめている様子がありました。

このあたりは、「後発地震注意情報」が出されているエリアでもあり、住民の方に話を聞くと、「地震による津波を警戒して上に上がれば山で火事が起きているし、どこにいけばいいかわからない」「もうパニックだ」と不安を口にしていました。

いま現在の風は、北から南に向けて“ゆるやかに”吹いていますが、この風は24日にかけては“やや強まる”予想となっています。

住民の方も「きのうは不安な夜を過ごした」と話していました。

現場ではいたるところで白い煙がたちこめています。風向きをチェックするなど、警戒が必要です。