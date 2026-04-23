夜のひと笑い・こう、復縁恋人との「おそろTシャツ」デートショットに反響「さりげないおそろコーデなのが良い」「2人とも笑顔が素敵」
【モデルプレス＝2026/04/23】YouTuber・夜のひと笑いのこうの恋人・ピンちゃんが4月22日、自身のInstagramを更新。こうとのデートショットを公開した。
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ピンちゃんは「おそろTシャツデート」「韓国のお土産で買ったTシャツ着ておでかけしたよ！！ 後ろのワンポイントだけお揃いなのがさりげなくて好きポイント」とつづり、Tシャツ姿のデートショットを披露。キャップを被ったシミラールックの2ショットを公開している。
また「お土産めっちゃ喜んでくれて、それ見れただけで嬉しかった みんなはおそろい着たい派〜？？」とも記している。
この投稿にファンからは「2人とも笑顔が素敵」「さりげないおそろコーデなのが良い」「2ショット可愛すぎる」「ずっと幸せでいてほしい」などといった声が寄せられている。
こうは、2024年12月5日の動画で恋人・ピンちゃんとの破局を報告。2026年1月21日の動画で告白し、復縁。再び交際をスタートさせていた。（modelpress編集部）
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◆こう＆ピンちゃん、シミラールックコーデ
ピンちゃんは「おそろTシャツデート」「韓国のお土産で買ったTシャツ着ておでかけしたよ！！ 後ろのワンポイントだけお揃いなのがさりげなくて好きポイント」とつづり、Tシャツ姿のデートショットを披露。キャップを被ったシミラールックの2ショットを公開している。
◆こう＆ピンちゃんの投稿が話題
この投稿にファンからは「2人とも笑顔が素敵」「さりげないおそろコーデなのが良い」「2ショット可愛すぎる」「ずっと幸せでいてほしい」などといった声が寄せられている。
こうは、2024年12月5日の動画で恋人・ピンちゃんとの破局を報告。2026年1月21日の動画で告白し、復縁。再び交際をスタートさせていた。（modelpress編集部）
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