東海地方で相次ぐサーモン養殖。一体なぜなのか？

【写真を見る】東海地方で相次ぐサーモン養殖 ガス製造過程で捨てられる“冷たい海水”を有効活用 中東情勢の影響受ける可能性は？

これまでの食品価格の推移をみてみると、前年と比べて「サケ」は100グラムあたり11円上がり329円、「マグロ」も100グラムあたり66円上がり527円、「牛乳」は1リットルあたり20円上がり339円、「豚ロース」は100グラム当たり9円上がり283円、「鶏もも肉」は100グラムあたり8円上がり151円、「鶏卵」は混合サイズ・1パックあたり14円上がり308円とお高くなっています。

牛乳は輸入に頼っている乳牛の餌も高止まりしていたり、鶏卵は鳥インフルエンザの影響で供給量が減っているなど、これらも高くなった要因の一つということなんです。あとは、全体的に包装資材や配送料の値上がりも要因となっているようです。

輸入ではなく「国産」 東邦ガスの取り組みとは？

こうした食品は輸入も多いので、円安の影響はもろに受けやすいですが、これからは中東情勢の悪化もあり、さらにエネルギー価格上昇の影響が出てきます。そこで、国産に注目が集まるわけですが、改めて畑違いとも言われる「東邦ガスのサーモン養殖」の仕組みを見てみましょう。



液化天然ガスは、海外で採取されたものを運んだり貯蔵する時には、体積を小さくするために約－160度の液体にしています。ですが、このままだと液体なのでガスとして使えません。ガスとして使用するためには温めないといけませんが、その時に海水が必要となります。このガス製造過程でできた「冷たい海水」は、今まで捨てられていましたが、この海水を有効活用出来ないか？と思いついたのが、トラウトサーモンの養殖でした。「冷たい海水域」に生息する魚との、相性の良さに着目したんですね。

国産でも中東情勢の影響は受ける？

国産なので海外の影響は受けにくいですが、中東情勢の影響を受ける可能性があるのか見てみましょう。



東邦ガスの広報担当者によると、「液化天然ガスは、オーストラリアなどからの輸入が中心で中東依存度は低い」とのことです。リスクヘッジのために中東依存を下げてるそうです。あらかじめ、中東ではなくオーストラリアなどから液化天然ガスを輸入しているので、直接的なガス料金や知多クールサーモンへの影響は、今のところはないということです。



海外の状況次第で食品価格が上がってくる中、改めて今「国産の食品」に注目が集まってくるかもしれません。