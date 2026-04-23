【ノンデリ義父！】指輪？ネックレス？「気持ち悪すぎ」すると夫がキレた！＜第10話＞#4コマ母道場
嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！ しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。
第10話 私の気持ちを全否定
【編集部コメント】
トモアキさん……やってしまいましたね……。リサさんではなくお義父さんの味方をする時点で、夫婦としてうまくいくとは思えません。トモアキさんがどう思うかでも、お義父さんがどう感じるかでもなく、トモアキさんが大切にしないといけないのは「リサさんがどう思うか」なんです。相手の気持ちに寄り添えないトモアキさんに、リサさんは絶望しかないのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第10話 私の気持ちを全否定
【編集部コメント】
トモアキさん……やってしまいましたね……。リサさんではなくお義父さんの味方をする時点で、夫婦としてうまくいくとは思えません。トモアキさんがどう思うかでも、お義父さんがどう感じるかでもなく、トモアキさんが大切にしないといけないのは「リサさんがどう思うか」なんです。相手の気持ちに寄り添えないトモアキさんに、リサさんは絶望しかないのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙