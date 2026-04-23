九州電力が川内原子力発電所の構内への設置を計画する乾式貯蔵施設についてです。原子力規制委員会が23日、原発を訪れ、設置予定の周りの斜面などの安全状況などについて現地調査を行いました。



川内原発の現地調査に訪れたのは、原子力規制委員会の山岡 耕春 委員や原子力規制庁の職員ら9人です。九州電力は、冷めた使用済み燃料を水を使わずに保管できる乾式貯蔵施設の整備に向け、原子力規制委員会に設置の許可を申請しています。原子力規制委員会は23日、設置予定の周りの斜面を視察し、地震や大雨などで斜面が崩れたとしても乾式貯蔵施設が安全に運用できるかどうかの確認を行いました。





(原子力規制委員会 山岡耕春委員)「(乾式貯蔵施設を)置く場所に関しては斜面との距離が若干問題だった。少しセットバックして造成してもらうことで最終的には十分な安全性が保たれるという評価。リスクとしては非常に小さい」川内原発では3月末時点で、1号機と2号機でプール貯蔵できる使用済み燃料の約8割にあたる2586体をプール貯蔵していますが、乾式貯蔵施設が整備されれば新たに560体を保管できるということです。九州電力は2027年度の着工、2029年度の運用開始を目指しています。