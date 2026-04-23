諫早市に「アメリカンクッキー」の専門店がオープンしました。

開店させたのは、元地域おこし協力隊の女性です。

1枚で満足感たっぷりのこだわりのクッキーを提供します。

濃厚なチョコレート味や、カボチャとレーズンが入ったものも。

（栗山真乙アナウンサー）

「手のひらサイズのクッキーで、持っているだけでおいしそうな香りがする」

直径約10cmの大きなサイズで、しっとりとした食感がクセになるアメリカンクッキーです。

（下崎レイナさん）

「バターも砂糖もたっぷりで、アメリカらしい甘い味付け。1枚でしっかり満足できるところがポイント」

諫早市の干拓の里にオープンした「025dept」。

下崎レイナさん(32)が開きました。

（下崎レイナさん）

「私自身、アメリカにルーツがあって、父がアメリカ人。子供のころに家族でアメリカンクッキーを作ったり、食べたりする機会があった」

下崎さんは、埼玉県の出身。

2022年からは地域おこし協力隊として、諫早市小長井町にある「山茶花高原ピクニックパーク」のハーブ園で活性化マネージャーをしていました。

去年9月、協力隊を退任。

自ら店舗のリノベーションも行い、開店の準備を進めてきました。

（下崎レイナさん）

「諫早に移住してきてから、自分のやってみたいことを全部チャレンジしてみようと思えるようになった。

店が地域の交流の場や、他の協力隊がイベントやチャレンジする場に繋がってほしい」

しっとりとしたクッキー生地に、カシューナッツや板チョコがゴロゴロと入った定番のチョコチャンクなど、日替わりで10種類ほどが並びます。

（諫早市から）

「しっとりしていて、食べ応えもあって大満足のクッキーおいしい。赤ちゃんと一緒に来てもゆったりと過ごせそうで、いい場所を見つけたと思った。また来たい」

（諫早市から）

「おいしい。クッキー大好きなんでうれしい」

（下崎レイナさん）

「干拓の里という立地なので、クッキーを持って外でピクニックなど、園全体で楽しんでほしい」

店は木曜～日曜に営業していて、インスタグラムで最新情報を発信しているということです。