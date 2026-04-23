演歌歌手の大月みやこが４月２３日に傘寿（８０歳）の誕生日を迎え、大阪・新歌舞伎座でコンサート「８０ｔｈ Ｂｉｒｔｈｄａｙ Ｃｏｎｃｅｒｔ 大月みやこ〜このひと時 今もあなたと〜感謝をこめて…」を開催。ファン約１５００人が会場に詰めかけた。

純白のドレスと白ジャケット姿で登場した大月は、唱歌「ふるさと」、「大阪で生まれた女」のひと節をピアノ伴奏のみで歌唱し、第一景の幕が開けた。歌手を志して大阪駅ゼロ番ホームで家族や友人に見送られたという１０代の頃の思い出を懐かしく語り「あれから長い年月が過ぎ、今日もこうして皆さんにあたたかく迎えていただき、とっても幸せです」とデビューから６３年の歳月を振り返った。

ステージでは第３４回日本レコード大賞・大賞受賞曲「白い海峡」や、ヒット曲「女の港」をギターの弾き語りに合わせて歌唱。さらに大月の新しいレパートリー「今も…セレナーデ」「恋人のように」「恋の終止符（ピリオド）」をメドレーで披露し、会場を盛り上げた。

また、新歌舞伎座からサプライズ企画として、バースデーケーキのプレゼント。会場も一体になってのハッピーバースデーの合唱に「もうおめでたい年齢でもないですが…うれしい、ありがとうございます」と少し照れながらも感謝の想いを伝えた。