警察の「だまされたふり作戦」で、特殊詐欺の「受け子」2人が逮捕されました。

【写真を見る】警察の“騙されたふり作戦”で特殊詐欺の受け子2人逮捕 女性から1500万円だまし取ろうとした疑い すでに4000万円の被害にあっていた女性にメッセージが…名古屋

逮捕されたのは、横浜市の派遣社員 吉川忠雄容疑者65歳と自称高校生の18歳の女です。

警察によりますと2人はおととい、証券会社の従業員になりすまし、名古屋市港区に住む64歳の女性の関係先を訪れ、現金1500万円をだまし取ろうとした疑いが持たれています。

女が「受け子」として現れ…現行犯逮捕

女性はすでに4000万円ほど詐欺被害にあっていて、犯人グループからメッセージが届いたため警察が警戒していたところ、女が「受け子」として現れたため現行犯逮捕。

さらにその1時間後に、吉川容疑者も現れたため逮捕しました。

女が逮捕され、連絡が取れなくなった詐欺グループが、吉川容疑者を2人目の「受け子」として送り込んだとみられ、2人は容疑を認めているということです。