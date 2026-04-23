ドル指数は小幅続伸、中東情勢の混迷続く＝ロンドン為替



ドル指数は小幅に続伸している。中東和平協議での米国とイランの合意が遠のくなかで、両者は引き続きホルムズ海峡を封鎖している。直接的な攻撃の応酬は回避されているものの、一触即発の面は否めない状況になっている。有事のドル買い圧力が根強くみられている。



ドル指数は東京午前に９８．７３７まで上昇した。イランでの爆発音の報道に敏感にドル買いの動きをみせた。しかし、その内容が否定されるとドル買いに調整が入り、９８．５５２まで低下した。その後は現在に至るまで前日比プラス圏での推移が続いている。２００日線９８．５４５を上回る水準となっている。



ドルインデックス＝98.67(+0.08 +0.08%)

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