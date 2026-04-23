◆第３３回中四国春季大会山陰支部予選（１８、１９日・東郷運動公園野球場ほか） ▽中学生の部・決勝 大山ボーイズ８−７浜田ボーイズ

「第３３回中四国春季大会」山陰支部予選は１９日に決勝が行われ、大山ボーイズが１位突破を決めた。準優勝は浜田ボーイズ。ベスト４の鳥取ボーイズ、八頭ボーイズと４チームが本大会へ進んだ。

自慢の打力で１位突破を決めた。大山は１３安打８得点で、最大４点差を逆転勝ち。岩谷主将は「大山の『だ』は打撃の『だ』。練習の半分以上はバッティングの練習」と努力を実らせ、胸を張った。

１点リードの３回に５失点。４点を追う展開になったが、直後に仲田の犠飛などで２点返した。４回には４番・上田が「バットの芯でとらえた」と右越えの同点２点二塁打。５回には１番・大谷が「絶対に打てるわ」と強気の一振りで、勝ち越し２点二塁打を放った。

今春の全国大会では１回戦敗退も、高レベルの試合を経験。準決勝で３打数３安打４打点と活躍した西田は「レベルアップできるように練習している」と向上心の高まりを強調した。キャプテンは「山陰支部１位として恥じないプレーをしたい」。まず狙うのは、中四国の頂点だ。