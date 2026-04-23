今月限りで現役を引退する石神深一騎手＝美浦・フリー＝が、今週末に騎乗する２鞍がジョッキーとして最後のレースとなる。

土日ともに京都でプレー。土曜４Ｒはゴールドブリーズ（牡８歳、美浦・深山雅史厩舎、父トゥザワールド）、日曜４Ｒはフジフォンテ（セン７歳、美浦・粕谷昌央厩舎、父ロージズインメイ）の手綱を執る。石神深騎手は「いつも通り平常心です。最後に勝てればもちろん最高ですけど、欲張っていいことがあった試しがないので（苦笑）。自然体で行って勝つための準備と努力をして臨みたいです」と、静かに闘志を燃やした。

最後の鞍となる日曜４Ｒのフジフォンテは、近２走連続３着と好走しており、相手ひとつでチャンスは十分にありそうだ。自ら手綱を執った美浦・坂路での最終追い切りは、５７秒４―１２秒９をマーク。「坂路主体の調教にしてから、着順が安定してきた。脚元の不安がなくこられている。馬も跳びが良くなりました。僕がずっと乗せてもらっているので、未勝利なので何とかしてあげたい」と、やはり力が入る。

約２５年間の騎手人生を振り返って、「こんなに面白い仕事はなかなかないと思う。そのなかでも、いい馬にたくさん乗せてもらってきました。障害なので完走しただけでもうれしいし、勝った時の喜びは本当に大きいです。ましてや大きいレースを勝たせてもらいましたから。あの瞬間が味わえないのは、さみしいです」と感慨深げだ。さらに続けて「生まれ変わってもジョッキーになりたいという感じです。個人戦だけど、馬と二人三脚で複雑なスポーツであり、やることがいっぱいあって、やりがいはすごくありました」とかみ締めた。

引退後は騎手時代に同期デビューした柄崎将寿調教師＝美浦＝のもと、同厩舎で助手となる。今後も馬と向き合い、“ひたむきに馬づくり”に励んでいく。（坂本 達洋）