ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【4月24日 関東の天気】雨のち この春最後の快適週末 【4月24日 関東の天気】雨のち この春最後の快適週末 【4月24日 関東の天気】雨のち この春最後の快適週末 2026年4月23日 19時5分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 4月24日の関東の天気を山形純菜キャスター、坂口愛美気象予報士がお伝えします。・北風強まり今夜は冷たい雨に・週末は“春らしい”天気と暑さ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車 “クレカ持っているだけ”でデータ盗まれる？不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 「老後2000万円問題」が「1238万円」になったワケ “ゆとりある老後”には1億円超、40年後は8600万円不足？【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 住宅, 訪問介護, 慰霊祭, ダイス, 墓, 介護, 介護タクシー, 明治大学, リハビリ, 井の頭線