ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「高額なママ友付き合いがツライ…！」お会計で青ざめた…あこがれの… 「高額なママ友付き合いがツライ…！」お会計で青ざめた…あこがれのママ友ランチが与えた家系への打撃 「高額なママ友付き合いがツライ…！」お会計で青ざめた…あこがれのママ友ランチが与えた家系への打撃 2026年4月23日 18時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ あこがれのグループに入れた喜びと、お金の不安が同時に押し寄せてくる状況、かなりしんどいですよね。笑顔でランチを楽しむふりをしながら、心の中では必死に計算している…。美味しいはずの料理も美味しく感じられなくなってきました。このまま無理をし続けると、どこかでガタがきそうな予感しかしません…！>>【まんが】ママ友ランチがつらい(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】ママ友ランチがつらい 友人が私に離婚を勧める理由「その関係、完全におかしいよ」友人が見抜いた“危ない関係”【私が義妹と縁を切った理由 Vol.57】 「また仲良くしたいんだよね？」無神経すぎる一言…明かされた5年分の想い【アンティークドールの面の下 Vol.31】