あこがれのグループに入れた喜びと、お金の不安が同時に押し寄せてくる状況、かなりしんどいですよね。

笑顔でランチを楽しむふりをしながら、心の中では必死に計算している…。

美味しいはずの料理も美味しく感じられなくなってきました。

このまま無理をし続けると、どこかでガタがきそうな予感しかしません…！

>>【まんが】ママ友ランチがつらい

(ウーマンエキサイト編集部)