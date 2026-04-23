俳優の高橋克実（65）が23日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。NHK連続テレビ小説「虎に翼」への出演を振り返った。

郄橋は新潟県三条市出身で「そこの本当に金物屋の息子だったんで」と告白した。

24年には「虎に翼」に出演したが、司会の黒柳徹子が「あれお父さまにお見せになりたかった」と振ると、「そうですねえ。あんなことないと思いますけれども」としみじみと語った。

「新潟県三条市の弁護士の役だったんですよ」と高橋。「新潟のどこかの人なら、何回かやったことはあると思うんですけれども、三条市で」と声を弾ませ、「方言が。もう新潟の三条市の言葉でいいので。あんなに気持ちの楽なことはなかったですね」と振り返った。

三条市の方言を問われ「強調するのにだいたいバカが付くんですよ。いい言葉でもなんでも、“とても可愛い子だ”っていうのも、“バカいとしげな子だ”って言うんですよ。“とってもおいしいな”っていう、何か食べた後に。“バカうめえなこれー！”って言うように、だいたいバカがつくんですよ」と説明した。

「あれはね、見せたかったですね、父親に。まさか三条市出身の役が来るとは。しかも朝ドラですから」と他界していたことを残念がった。