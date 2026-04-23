“１ミリ”で得点幻→直後の97分に被弾で激痛ドロー…ボーンマス名将イラオラがイライラ。判定に不満爆発「決定的な２Pを失った」
現地４月22日に開催されたプレミアリーグ第34節で、ボーンマスと田中碧を擁するリーズが前者のホームで対戦。ダニエル・ファルケ監督からの信頼を取り戻し、リーグ戦３試合連続で先発した田中は89分までプレーしたなか、２−２のドローで終わった。
最終盤の判定が結果に大きく左右した。
ボーンマスが２−１でリードして迎えた90＋１分、同クラブのエバニウソンがネットを揺らし、点差が２点に広がったと思われたが、非常に際どいオフサイドで無効に。するとその後、90＋７分にリーズのショーン・ロングスタッフによる劇的同点弾が生まれたのだった。
英衛星放送『Sky Sports』によれば、ボーンマスを率いる名将アンドニ・イラオラは、判定への不満を露わにした。
先日に今季限りでの退任を発表した43歳のスペイン人指揮官はまず、自分たちの得点が取り消された場面に関しては、「３−１で喜んだ直後のことだから、受け入れがたい。とはいえ、オフサイドだ。受け入れなければならない。判定機によると、１ミリ前に出ていたようだ」と渋々受け入れる姿勢を示した。
ただ一方で、土壇場での失点シーンは「受け入れられない。オフサイドポジションにいるのは明らかだ。（GKのジョルジェ・）ペトロビッチに影響を与えた」と指摘。オフサイドポジションのリーズの選手が攻撃に関与したと訴え、次のように語った。
「主審と話をした。審判団は、これが非常に難しい判定であるかのように見せようとしている。私は、彼らが言うほど難しいとは思わない。ペトロビッチの視界を遮っている。間違いなく、ペトロビッチがセーブするのは難しくなる。もしあの選手がそこにいなければ、彼はセーブできていただろう」
怒りが収まらないイラオラ監督は「オフサイドの選手がキーパーを妨害したために、試合終了間際に２ポイントを失った」「今シーズンのこの局面において、決定的な２ポイントだ」とも口にした。
欧州カップ戦の出場権を争うボーンマスは現在、勝点49で７位。極めて痛い１ポイント止まりとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ボーンマス指揮官が判定を猛批判したシーン
最終盤の判定が結果に大きく左右した。
ボーンマスが２−１でリードして迎えた90＋１分、同クラブのエバニウソンがネットを揺らし、点差が２点に広がったと思われたが、非常に際どいオフサイドで無効に。するとその後、90＋７分にリーズのショーン・ロングスタッフによる劇的同点弾が生まれたのだった。
先日に今季限りでの退任を発表した43歳のスペイン人指揮官はまず、自分たちの得点が取り消された場面に関しては、「３−１で喜んだ直後のことだから、受け入れがたい。とはいえ、オフサイドだ。受け入れなければならない。判定機によると、１ミリ前に出ていたようだ」と渋々受け入れる姿勢を示した。
ただ一方で、土壇場での失点シーンは「受け入れられない。オフサイドポジションにいるのは明らかだ。（GKのジョルジェ・）ペトロビッチに影響を与えた」と指摘。オフサイドポジションのリーズの選手が攻撃に関与したと訴え、次のように語った。
「主審と話をした。審判団は、これが非常に難しい判定であるかのように見せようとしている。私は、彼らが言うほど難しいとは思わない。ペトロビッチの視界を遮っている。間違いなく、ペトロビッチがセーブするのは難しくなる。もしあの選手がそこにいなければ、彼はセーブできていただろう」
怒りが収まらないイラオラ監督は「オフサイドの選手がキーパーを妨害したために、試合終了間際に２ポイントを失った」「今シーズンのこの局面において、決定的な２ポイントだ」とも口にした。
欧州カップ戦の出場権を争うボーンマスは現在、勝点49で７位。極めて痛い１ポイント止まりとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ボーンマス指揮官が判定を猛批判したシーン