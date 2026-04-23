自販機で友人の奢り「ごちでーす！」と喜ぶのも束の間→令和のアメリカで遭遇した自販機トラブル【作者に聞く】
【漫画】本編を読む／想像どおりの展開なのに笑える…!!
カリフォルニア州ロサンゼルスで声優として活動するkasutera(@kasutera5)さんは、アメリカでの日常生活を漫画にしている。なかでも注目を集めたのが、日本の昭和時代を彷彿とさせる「自販機トラブル」を描いた作品だ。日本では過去のものとなった光景が、現地では今も日常的に繰り返されているという。
アメリカの自販機は日本に比べて圧倒的に少なく、体感では100分の1、あるいはそれ以下だという。日本のようにあちこちに、あるいは路地裏にまで設置すれば「速攻破壊されて中身を奪われる」ため、屋外では全くと言っていいほど見かけないのが実情だ。
また、ホットドリンクは今まで見たことがなく、友人に聞いても「ない」との回答で、現地のスペック不足が原因かもしれないとkasuteraさんは分析する。
一方で、スナック菓子を売る自販機は多く、飲み物とのハイブリッド型も存在する。また、国民の肥満率上昇に伴い、学校内の自販機で販売される商品にカロリーや脂質の制限を設ける州があることも、アメリカならではの事情といえる。
■商品が詰まっても叩くしかない現実
漫画では、珍しい自販機を見つけたkasuteraさんが友人に飲み物をおごろうとした直後、商品が途中で詰まってしまう悲劇が描かれている。思わず「昭和か！」と突っ込みたくなる展開だが、アメリカではこれが日常茶飯事だ。
商品が詰まったときの対処法は存在しないが、イライラを乗せてとりあえず叩いてしまうのが日常だそうだ。「叩いても揺すっても出てくることは稀」と笑うが、それでも叩かずにはいられない。
日本では技術の進歩によってトラブルを聞くことさえなくなったが、アメリカでは現在進行形の「笑えない現象」なのだ。kasuteraさんのSNSでは、このほかにも店員と客のバトルなど、日本とは異なる文化ゆえの仰天エピソードが多数公開されている。
取材協力：kasutera(@kasutera5)
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