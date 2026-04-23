Aぇ! group映画『おそ松さん』主題歌「でこぼこライフ」“おそ松さん盤”ジャケット絵柄公開
Aぇ! groupがグループで初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』が6月12日に公開。このたび、同作の主題歌となる4thシングル「でこぼこライフ」の“おそ松さん盤”のジャケット写真が公開された。
■Aぇ! group、大阪城ホールより“重大発表”を生配信!?
本ジャケットは、数々の人気作品を手掛けているスタジオぴえろが、映画のポスタービジュアルをもとに描き下ろしたもの。作品の世界観を色濃く反映した仕上がりとなっており、アニメファンにとっても見逃せない一枚となっている。
併せて、各形態の通常特典や、ツアー記念特典の絵柄も解禁。フレークステッカーセット（メンバーソロ4種）がもらえる早期予約の受付は4月26日まで。詳細は公式サイトで確認しよう。
なお、初回限定盤Cには、メンバーが2組に分かれて本音で語り合う特典映像『俺たちのPRIDE対談』が収録。ここでしか観られないリアルなトークが収められており、ファン必見の内容となりそうだ。
また、5月3日に開催される大阪城ホール夜公演にて、MCコーナーの模様がYouTubeで生配信されることが決定。詳細は明かされていないが、“重大発表”が控えているとのことなので、ぜひともリアルタイムでその瞬間を見届けよう。
■配信情報
YouTube『Aぇ! group【大阪城ホール公演】MCコーナー初生配信』
05/03（日祝）17:45頃から生配信
■リリース情報
2026.06.17 ON SALE
SINGLE「でこぼこライフ」
■関連リンク
大阪城ホール公演MCコーナー生配信URL ※5月3日17時45分頃より生配信
https://youtube.com/live/dZ-A23CEIwU
映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』作品サイト
https://osomatsusan-movie.jp
Aぇ! group OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/157
https://www.universal-music.co.jp/aegroup/