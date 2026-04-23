大物が次々と水揚げされ、漁港は活気づいています。佐渡市で大型の『クロマグロ』が豊漁となっています。23日朝は、200kg近い個体が水揚げされました。



23日午前9時、佐渡市両津地区の港で高々と吊り上げられたのは、丸々と太って黒光りする『クロマグロ』の巨体。重さを測ると･･･なんと190kg超え！これ以外にも23日は、100kgを超えるクロマグロが8本も水揚げされました。



佐渡のマグロは、例年5月上旬ころから50kg前後の小ぶりなものが獲れ始めますが、2025年ごろからは1年を通して大型の個体が周辺を回遊しているといいます。ここ数年、冬場の寒ブリの不漁に頭を悩ませてきた漁業関係者は〝黒いダイヤ〟の連日の豊漁に期待を寄せています。



■内海府漁業生産組合 本間信俊組合長

「5月・6月も赤身のある佐渡のおいしいマグロですが、いまのマグロはそれよりも脂が乗ってますんで手ごろな価格で食べれますので、ぜひ佐渡のおいしいマグロを楽しんでください。」



水揚げされたマグロは、主に関東方面に出荷されます。