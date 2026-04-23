　23日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比170円安の5万8970円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万9140.23円に対しては170.23円安。出来高は2029枚となっている。

　TOPIX先物期近は3713ポイントと前日比2.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.38ポイント安で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 58970　　　　　-170　　　　2029
日経225mini 　　　　　　 58975　　　　　-165　　　 35523
TOPIX先物 　　　　　　　　3713　　　　　-2.5　　　　3215
JPX日経400先物　　　　　 33795　　　　　 -10　　　　　72
グロース指数先物　　　　　 756　　　　　　-2　　　　 219
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース