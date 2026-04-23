日経225先物：23日19時＝170円安、5万8970円
23日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比170円安の5万8970円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万9140.23円に対しては170.23円安。出来高は2029枚となっている。
TOPIX先物期近は3713ポイントと前日比2.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.38ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58970 -170 2029
日経225mini 58975 -165 35523
TOPIX先物 3713 -2.5 3215
JPX日経400先物 33795 -10 72
グロース指数先物 756 -2 219
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3713ポイントと前日比2.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.38ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58970 -170 2029
日経225mini 58975 -165 35523
TOPIX先物 3713 -2.5 3215
JPX日経400先物 33795 -10 72
グロース指数先物 756 -2 219
東証REIT指数先物 売買不成立
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