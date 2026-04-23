今年の県内の特殊詐欺の被害額は、過去最悪のペースで増え続けています。警察官をかたる人物から詐欺の電話を受けた三条市の70代女性が体験を語りました。



■詐欺の電話を受けた70代女性

「電話が来てフルネームで名前を言われたら全部信用しきって、詐欺なんて全然頭にもなく･･･。」



こう語るのは、三条市に住む70代の女性。3月31日、家の電話に大阪の郵便局員を名乗る男から電話がありました。



■「大阪の郵便局員」名乗る男

「中国からあなた名義の荷物が届き、パスポート数点とキャッシュカード数枚が入っていた。関西国際空港まで取りに来ることが出来ますか。」



女性が「取りにいけない」と伝えると、大阪府警の警察官を名乗る男に電話が転送されました。



■「大阪府警の警察官」名乗る男

「ある男を詐欺で逮捕し、家を家宅捜索したらあなた名義のキャッシュカードが出てきた。あなたは犯罪に加担している。」



男は続けて「口座の紙幣調査をする」と言いだし、SNSアプリのビデオ通話で身分証や通帳の残高を見せるように要求。女性は･･･応じてしまいました。



■詐欺の電話を受けた70代女性

「一生懸命私のためにいろいろなこと(捜査)してくれているのかなと思っていたら、その気になってしゃべっていた。」



さらに、女性は男に求められるまま口座から計800万円を引き出してしまいます。その際、男は金融機関に怪しまれないように巧妙な指示をしてきました。



■詐欺の電話を受けた70代女性

「犯人から『(金融機関に)何に使うか聞かれたらリフォームということにしますか』と言われて、『コンビニでコピーしてください』とこれ(請求書)が送られてきた。」



送られてきたのは、実在しないリフォーム会社からの請求書でした。その後、女性が金を引き出した金融機関が異常に気づいて警察に情報提供。警察官が自宅を訪ねて、ようやく詐欺だと気づかされました。



■詐欺の電話を受けた70代女性

「もっと遅かったらアウトかと思う。ぞっとする。」



今年、県内のSNS型投資詐欺・ロマンス詐欺を含む『特殊詐欺』の被害額は、すでに8億9000万円に上っています。



■詐欺の電話を受けた70代女性

「最終的には誰かに相談、話さないとだめだと思ったし、何かあったら地元の警察官にも頼ってもいいかなと。」



警察は「SNSアプリで連絡することはない」とし、不審な電話があったら警察署に相談するよう呼びかけています。