毎年8月に開かれる『新潟まつり』。今年は、まつりが始まって300年の節目の年です。実行委員会は記念行事の開催を予定し、例年以上の盛り上がりを期待しています。



22日に開かれた新潟まつり実行委員会の全体会議では、今年の日程が8月7日(金)～9日(日)までの3日間と発表されました。「大民謡流し」や「住吉行列」「花火大会」など、恒例の行事のほかに特別なイベントも開催します。



■新潟まつり実行委員会 廣田幹人実行委員長

「新潟まつりのルーツとなる『住吉祭』が始まりちょうど300年を記念した『新潟まつり300周年』ということで、今年に限り行列コースの変更などを予定している。」



300周年を記念して、ウイルス禍により途絶えていた住吉行列の柾谷小路と萬代橋での巡行を復活。さらに、市民が提灯(ちょうちん)を手に夜の新潟を練り歩く「夜祭提灯行列」も開催します。



■新潟まつり実行委員会 荒川義克副実行委員長

「市民の皆さん全員で盛り上がろうということで、一般の方も参加できるような取り組みを用意した。盛大に安全に皆さんに楽しんでいただきたい。」



地元のブラスバンドやダンスチームなどによるパレードも復活し、夏の新潟を熱く盛り上げます。