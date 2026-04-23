鹿児島市は23日、保育所などに入ることができない「待機児童」が3年連続ゼロとなったことを発表しました。一方、国の交付金を活用した物価高対策として配られるギフトカードについて、4月30日から郵送を始めるということです。



(下鶴市長)

「令和8年4月1日現在の保育所等の利用待機児童数はゼロとなった」



下鶴市長は23日、保育所などの待機児童ゼロを3年連続で達成したことを発表しました。鹿児島市は2022年度に待機児童が全国で最も多い136人を記録して以来、保育士の確保や保育施設の定員を増やすなど対策を強化しています。





また、特定の園へ入園を希望したり、子どもを預けられず求職活動をあきらめたことなどを理由に待機児童にカウントされない「利用保留児童」も去年より51人減り、225人でした。(下鶴市長)「これから子育てを行っていく世代にとってこの待機児童ゼロは、スタートラインとして絶対に必要なこと」一方、物価高の対策として市内の全世帯に配るギフトカードについて、下鶴市長は4月30日から郵送することを明らかにしました。鹿児島市が配るのは、1人あたり5000円分のバニラVisaギフトカードで1世帯の人数分の金額が1枚にチャージされます。ギフトカードは「ゆうパック」を利用して発送され、対面で手渡されるということです。届いた日から利用が可能で、使える期間は今年9月30日までです。