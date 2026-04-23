水俣病の認定申請を棄却された熊本県と鹿児島県に住む7人が、両県を相手取り、水俣病と認めるよう求めた裁判の控訴審で、23日、福岡高等裁判所は原告の訴えを退けました。

【写真を見る】【水俣病訴訟】新潟地裁は「全員救済」福岡高裁は「棄却」なぜ判断が分かれた？ 争点の“感覚障害”と認定の壁 ＜解説あり＞

記者「今、不当判決の旗が出されました。福岡高裁は原告側の訴えを棄却しました」

水俣病の認定を求める7人の声は、再び司法の壁に阻まれました。

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感覚障害があるのになぜ？

66～73歳の7人は、いずれも不知火海沿岸で生まれ育ち、メチル水銀に汚染された魚介類を食べたことが原因で水俣病の代表的な症状である感覚障害を発症した、などと訴えています。

一審の熊本地裁は「原告が訴える感覚障害などの症状は、医学的所見からも他の疾患による可能性を否定できない」などと退け、7人は控訴していました。

そして、23日の控訴審判決で、福岡高裁は一審判決を支持し、改めて原告全員の訴えを棄却しました。

「水俣病に真剣に見て来たのか？」

裁判では、原告が訴える感覚障害はメチル水銀が原因かどうかが最大の焦点でした。

原告側は「メチル水銀が蓄積して汚染された魚介類を食べていて、感覚障害などの自覚症状があれば水俣病と認められるべき」と主張しましたが、判決では「魚介類の摂取量や頻度は人によって異なり、水俣市やその周辺で生まれ育ったことでただちに濃厚なメチル水銀にさらされたと推認できない」と訴えを退けました。

原告のひとり 佐藤英樹さん（71）「福岡の裁判官が水俣病に真剣に見て来たのか。被害者の声に耳を傾けない非常に残念な判決だった」

3月の新潟地裁の判決では「メチル水銀にさらされた事実と感覚障害があれば水俣病と推認すべき」との判断をしていて、23日の福岡高裁は異なる判断をしたことになります。

原告側は上告する方針です。

一方、熊本県は「県の主張が認められたものと承知している」とコメントしています。

原告のひとり 緒方博文さん「棄却ありきで結審にして、そのときに書いていたものでしょう」

原告のひとり 西純代さん「血も涙もない判決で残念でなりません」

解説 棄却の理由

原告7人は、メチル水銀に汚染された魚を幼いころから食べて、手足の感覚障害など水俣病の症状があるため、水俣病患者と認めてほしいと熊本県や鹿児島県に求めていました。

ただ、2022年の1審・熊本地裁の判決では、一部の原告にメチル水銀の曝露（さらされたこと）は認められるが「症状が他の疾患による可能性は否定できない」として原告の訴えを棄却しました。

その判決を不服として原告が控訴し、迎えたのが23日の高裁判決です。

高裁判決も1審判決と同じで、他の疾患で感覚障害が起きている可能性があれば、水俣病とは認められないという判断で、1審判決を支持する形になりました。

そしてもう一つ、水俣病の認定基準についての判断がありました。

国は、水俣病と認定するにあたり、感覚障害や視野が狭まるなど、複数の症状があることを基準としています。

一方で原告は、症状が「感覚障害だけ」でもメチル水銀に汚染された魚を食べた事実があれば、水俣病の可能性が高いと言えるのではないかと訴えていました。

1審は、複数の症状の組み合わせを水俣病とした、いわゆる「52年判断基準」に則り、感覚障害だけだと水俣病である「確率が低い」と判断していました。

原告は控訴審で水俣病の被害が確認されている地域では、他の地域に比べ「感覚障害を訴える人の割合が高い」という疫学的な調査結果を示し、主張を立証しようとしました。

しかし高裁は、調査結果そのものに「疑問がある」として主張を認めませんでした。

原告の弁護団からは、3月、新潟地裁が原告全員を水俣病と認める判決を言い渡したことを引き合いに出し、「同じような証拠・主張を展開しているのに」と困惑する声も聞かれました。